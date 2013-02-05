El guanyador del World Press Photo 2011 s'uneix a FACUA en la 'Lluita contra els abusos'
Samuel Aranda ha participat a una reunió amb responsables de FACUA Catalunya i s'ha sumat a la campanya contra la il·legalització de l'associació.
FACUA.org
Catalunya-05/02/2013
El fotoperiodista català Samuel Aranda, guanyador de l’edició 2011 del prestigiós guardó World Press Photo, s’ha sumat a FACUA en la seva campanya Lluita contra els abusos.
Aranda va participar a una reunió amb el president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, i els directius de l’associació Francisco Expósito i Pedro Hernández, a on va manifestar haver estat víctima d’abusos per part d’una operadora mòbil i d’un canal de televisió de pagament.
D’aquesta manera, el fotògraf s’uneix als més de 100 artistes i periodistes que ja s’han
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