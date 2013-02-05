El ganador del World Press Photo 2011 se une a FACUA en la 'Lucha contra los abusos'
Samuel Aranda ha participado en un encuentro con responsables de FACUA Catalunya.
FACUA.org
Cataluña-05/02/2013
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De izquierda a derecha, el directivo de FACUA Catalunya Pedro Hernández, el presidente de la asociación en Cataluña, José Luis Nueno, el fotoperiodista Samuel Aranda y el también directivo Francisco Expósito.
El fotoperiodista catalán Samuel Aranda, ganador de la edición de 2011 del prestigioso galardón World Press Photo, se ha unido a FA