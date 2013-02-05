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El ganador del World Press Photo 2011 se une a FACUA en la 'Lucha contra los abusos'

Samuel Aranda ha participado en un encuentro con responsables de FACUA Catalunya.

FACUA.org
Cataluña-05/02/2013
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El fotoperiodista catalán Samuel Aranda, ganador de la edición de 2011 del prestigioso galardón World Press Photo, se ha unido a FA

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