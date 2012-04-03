És l'aerolínia capdavantera en denúncies en FACUA
El jutge adverteix a Ryanair que FACUA no la injúria, sinó que exerceix el seu dret a la llibertat d'informació
Desestimada la demanda per la qual pretenia que es prohibís a l'associació dir públicament que "comet abusos i fraus".
FACUA.org
España-03/04/2012
El titular del Jutjat de Primera Instància número 22 de Sevilla ha desestimat la demanda interposada per Ryanair contra FACUA-Consumidors en Acció en la qual sol·licitava que se li prohibís realitzar «declaracions i manifestacions públiques» sobre aquesta aerolínia «en les quals directa o indirectament expressi que» la mateixa «comet abusos i fraus que sofreixen els passatgers», que incorre en «fraus milionaris» i que «pren el pèl» o «es burla» dels usuaris.
Ryanair, la companyia aèria líder en denúncies dels usuaris en FACUA, argumentava que amb les seves afirmacions cometia una intromissió il·legítima al seu honor atemptant cont
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