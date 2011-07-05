El jutge desestima les mesures cautelars sol"licitades per Ryanair per prohibir a FACUA que digui que "comet abusos i fraus"
L'acte assenyala que no ha quedat acreditat que les afirmacions "siguin contràries a la veritat" i assenyala que FACUA actua en "l'exercici del seu dret a la llibertat d'informació i en l'obligació de vetllar per la defensa dels drets dels consumidors".
FACUA.org
España-05/07/2011
El titular del Jutjat de Primera Instància número 22 de Sevilla ha desestimat les mesures cautelars sol»licitades per Ryanair perquè prohibís a FACUA-Consumidors en Acció realitzar «declaracions i manifestacions públiques» sobre aquesta aerolínia «en les quals directa o indirectament expressi que» la mateixa «comet abusos i fraus que sofreixen els passatgers», que incorre en «fraus milionaris» i que «pren el pèl» o «es burla» dels usuaris.
Ryanair, que ha estat condemnada en costes i té cinc dies per recórrer l’acte, també sol»licitava com a mesures cautelars que FACUA retirés les citades afirmacions de diferents notícies publicades en el seu mitjà de comunicació en Internet, FACUA.org, a més dels seus espais a les xarxes socials.
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