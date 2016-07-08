El jutge Ismael Moreno imputa a la matriu de Volkswagen a Alemanya per la manipulació dels motors

Envia una comissió rogatòria per informar a l'empresa del cas i demanar-li que designi un representant legal. Més de 1.500 afectats han demanat ja a FACUA que la representi en la causa.

FACUA.org
España-08/07/2016

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha emès un acte (descarrega-ho aquí) en el qual determina que serà la matriu a Alemanya del grup multinacional Volkswagen -i no les seves filials, marques o fabricadores a Espanya- la investigada en el cas de la manipulació del programari dels motors per falsejar les emissions d’òxids de nitrogen (NOx).

L’acte del titular del Jutjat d’Instrucció número 2 assenyala a Volkswagen AG com investigada pels presumptes delictes d’estafa, publicitat enganyosa, frau en subvencions i contra el medi ambient.

El jutjat ha començat

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