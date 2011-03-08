El jutge obre diligències contra la família Ruiz-Mateos

El procediment s'ha iniciat després d'una denúncia formulada per la Brigada de Delinqüència Econòmica per un presumpte frau a la Seguretat Social xifrat en nou milions d'euros.

FACUA.org
España-08/03/2011

El Jutjat d’Instrucció número 50 de Madrid ha iniciat diligències prèvies contra Álvaro Ruiz-Mateos, un dels fills del fundador de Nueva Rumasa, i contra Antonio Álvarez-Montalvo, directiu de Clesa, per un presumpte delicte contra la Seguretat Social i insolvència.

El titular d’aquest jutjat va rebre divendres passat a mig matí un informe policial amb les declaracions de tots dos directius i està examinant la documentació aportada pels agents, van informar a Europa Press en fonts jurídiques.

El procediment s’ha iniciat després d’una denúncia formulada per la Brigada de Delinqüència Econòmica per un presumpte frau a la Seguretat Social xifrat en nou milions d’euros, segons va avançar el diari Públic, que va detallar que de la

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