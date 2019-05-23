El lloc web d'Instagram va exposar números de telèfon i adreces de correu durant quatre mesos
La fallada de seguretat s'emplaçava en el codi de la pàgina web de la xarxa social de fotografia, i s'ha utilitzat per a recopilar bases de dades amb informació personal d'usuaris i comptes.
Europa Press
Internacional-23/05/2019
El lloc web de la xarxa social Instagram ha exposat durant quatre mesos informació personal dels comptes entre la qual es troben números de telèfon i adreces de correu electrònic associades, segons ha alertat el científic de dades David Stier.
La fallada de seguretat s’emplaçava en el codi de la pàgina web d’Instagram, i s’ha utilitzat per a recopilar bases de dades amb informació personal d’usuaris i comptes, com ha recollit el portal Cnet.
El codi font de la pàgina d’alguns perfils d’Instagram incloïa la i
Únete gratis para acceder a este contenido