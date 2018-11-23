El Parlament Europeu considera 'molt preocupant' i contrari al Reglament de la UE el correu brossa electoral
Alguns dels experts que han tramitat la norma europea mostren la seva disconformitat amb la nova llei espanyola de Protecció de Dades.
FACUA.org
España-23/11/2018
L’article que permet el correu brossa electoral i la creació de bases de dades amb perfils ideològics dels ciutadans és «molt preocupant» i «no encaixa» en el Reglament General de Protecció de Dades comunitari, segons fonts del Parlament Europeu citades avui per eldiario. és. Segons els experts que han tramitat la norma europea, la llei més «planteja problemes pel que fa a respecte als drets fonamentals, com la intimitat, la protecció de dades o la llibertat d’expressió«. «El reglament europeu de protecció de dades no permet l’elaboració de perfils de persones ni l’obtenció de dades de les xarxes socials sense el consentiment previ d’aquesta persona</
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