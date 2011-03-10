El president de FACUA es reuneix amb el secretari d'Estat de Transports
Sánchez Legrán reclama a Taboas més control sobre els abusos i fraus de les companyies aèries i interlocució davant conflictes com la possible vaga en AENA.
FACUA.org
España-10/03/2011
El president de FACUA-Consumidors en Acció, Francisco Sánchez Legrán, es va reunir aquest dijous amb el secretari d’Estat de Transports del Ministeri de Foment, Isaías Taboas.
En la reunió, el president de FACUA ha senyalat al secretari d’Estat la preocupació de la seva organització davant l’existència d’un alt índex d abusos i fraus dels que són víctimes els usuaris del sector aeri, davant el que ha demanat més control i sancions contundents contra les greus irregularitats en les que incurreixen nombroses companyies aèries.
Així mateix, Sánchez Legrán ha demanat a Taboas que hi haurà interlocució davant conflictes que afecten als passatgers com la possible vaga en AENA. En aquest sentit, el president de FACUA li ha re
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