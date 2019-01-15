El preu de la bombona de butà és un 13% més car que fa dos anys, adverteix FACUA
A partir d'aquest 15 de gener, la bombona estàndard de 12,5 kg costa 14,57 euros. En el mateix període de 2017 tenia un import de 12,89 euros.
FACUA.org
España-15/01/2019
FACUA-Consumidors en Acció avisa que la bombona de butà costarà a partir d’aquest dimarts 14,57 euros, un 13% més que en el mateix període de 2017.
L’associació assenyala que el nou preu del butà és 1,68 euros més car que fa dos anys, quan costava 12,89 euros. Es tracta de la primera baixada, un 5% respecte a novembre de 2018, des de març de l’any passat. La bombona va encadenar des de llavors tres pujades consecutives que van elevar el preu per sobre dels 15 euros, cosa que no passava des de 2015.
El preu de la bombona estàndard de 12,5 kg s’estableix a
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