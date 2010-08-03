Estudi sobre quinze empreses
El preu de llogar un cotxe varia fins a un 431% dins de la mateixa ciutat
Llogar per un dia un automòbil de la gamma econòmica costa entre 23,73 i 198 euros, en funció de l'empresa i la localitat.
FACUA.org
España-03/08/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat un estudi comparatiu sobre les tarifes de quinze empreses de lloguer de cotxes (veure taula). Les diferències de preus entre les companyies arriben a ser entre 58 i 143 euros, segons la ciutat, en llogar el vehicle per un dia.
Les variacions poden arribar fins al 735% (174,27 euros per dia) si es compara el preu més barat trobat a les cinc ciutats on s’ha realitzat l’anàlisi, el de Pepecar a Barcelona, 23,73 euros, amb el més car, el de BK a Palma de Mallorca, 198,00 euros.
L’estudi s’ha efectuat a Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla i Tenerife sobre el preu del llogue
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