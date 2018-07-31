El rebut de la llum de juliol, un 9,1% més car que fa dotze mesos, segons l'anàlisi de FACUA
L'associació reclama al president del Govern que assumeixi les reivindicacions de la societat civil i intervingui les tarifes del sector per acabar amb l'especulació.
FACUA.org
España-31/07/2018
El mes de juliol finalitza amb un rebut de la llum encara més car que el mes anterior i una pujada interanual del 9,1%, segons l’anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció. Entre l’1 i el 31 del mes el rebut de l’usuari mitjà amb les tarifes semirregulades PVPC s’ha situat en 78,39 euros, ni més ni menys que 6,57 euros per sobre dels 71,82 euros de juliol de l’any passat.
La pujada mensual ha estat del 2,2%, el que suposa que el rebut de l’usuari mitjà serà 1,68 euros més cara que el de juny. La factura per a un usuari amb un consum de 366 kWh mensuals i 4,4 kW de potència contractada (la mitjana segons els estudis de FACUA) es va situar al juny en 76,71 (mes en què va pujar un 1,
Únete gratis para acceder a este contenido