El rebut de la llum de l'usuari mitjà pateix una pujada mensual del 4,8% a l'octubre
FACUA reivindica mesures reguladores perquè torni a ser el Govern el que fixi periòdicament les tarifes, la baixada de l'IVA de l'electricitat i canvis de gran importància en el bo social.
FACUA.org
España-04/11/2019
El rebut de la llum de l’usuari mitjà ha sofert una pujada mensual del 4,8% a l’octubre, encara que continua més baix que fa un any, segons l’anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció. Així, la factura del mes passat amb la tarifa semiregulada PVPC se situarà en 70,08 euros, enfront dels 66,87 euros de setembre.
L’import de la factura elèctrica per a un usuari mitjà s’ha situat en 79,79 euros al gener, 75,37 al febrer, 72,39 al març, 73,09 a l’abril, 70,97 al maig, 69,62 al juny, 71,82 al juliol, 68,64 a l’agost, 66,87 al setembre i 70,08 a l’octubre.
El rebut mitjà des de principi d’any se situa en 72,11 euros, un 5,8% per sota dels 76,58 euros del per&i
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