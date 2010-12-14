El robatori de dades d'una web es converteix en 'spam' en xarxes socials
Les bases de dades de 'Gawker.com' contenen informació de més d'un milió d'usuaris, per la qual cosa la filtració d'informació pot ser molt important.
FACUA.org
Internacional-14/12/2010
El portal Gawker.com ha comunicat a la seva pàgina web que les seves bases de dades han sofert un atac d’hackers i recomanen als seus usuaris canviar les seves contrasenyes. Durant l’atac, els hackers van recopilar dades d’accés a Twitter dels usuaris per després usar-los en missatges de spam sota el nom d’Acai Berry.
Els atacs s’han produït aquest cap de setmana. Des de Gawker.com s’assegura que les seves bases de dades han estat compromeses, la qual cosa suposa que els hackers han tingut accés a les dades dels usuaris.
En l’atac es podrien haver sostret els noms i contrasenyes dels usuaris per accedir a xarxes socials com Twitter i a serveis com el Wall Street Journal. Les bases de dades de Gawker contenen infor
Únete gratis para acceder a este contenido