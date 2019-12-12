El Suprem anul·la definitivament la venda de gairebé 3.000 habitatges socials a un fons voltor a Madrid
L'Alt Tribunal ha rebutjat els recursos de la Comunitat de Madrid i Goldman Sachs Azora.
Europa Press
Madrid-12/12/2019
El Tribunal Suprem ha confirmat la nul·litat de la venda de gairebé 3.000 habitatges públics de l’antic Institut de l’Habitatge de Madrid (Ivima) escomesa en 2013 al fons d’inversió Goldman Sachs Azora per 201 milions d’euros.
Així ho determina el Tribunal Suprem en una resolució després de decretar la inadmissió dels recursos presentats per la Comunitat de Madrid i
Únete gratis para acceder a este contenido