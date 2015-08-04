El Suprem confirma la multa de 10 milions d'euros a REE per l'apagada de Barcelona el 2007
L'avaria va afectar 323.000 usuaris, inclosos tretze Centres d'Assistència Primària, diverses línies de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Tramvia, i al subministrament d'aigua.
FACUA.org / Europa Press
España-04/08/2015
El Tribunal Suprem ha ratificat la sanció de 10 milions d’euros imposada a Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE) per l’apagó a Barcelona que va deixar sense servei a 323.000 usuaris l’any 2007.
En la seva sentència, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem decideix que no hi ha lloc al recurs de cassació i nterpuesto per REE contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en 2012 i desestima així el recurs presentat per la companyia.
En la sentència, el tribunal assenyala que no procedeix corregir el pronunciament de la sentència recorreguda, «ja que la determinació de l’import de la sanció pecuniària imposad
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