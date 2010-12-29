El Suprem eximeix a l'Estat de pagar als afectats de Fórum i Afinsa
En estimar que no existeix responsabilitat patrimonial.
FACUA.org
España-29/12/2010
La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha eximit a l’Estat d’haver de pagar als afectats per la intervenció de Fórum Filatélico i Afinsa, en estimar que no existeix responsabilitat patrimonial.
La sentència desestima el recurs de cassació presentat pels afectats contra una sentència de l’Audiència Nacional que també rebutjava la responsabilitat patrimonial de l’Estat.
La intervenció de Fórum i Afinsa es va produir el 9 de maig de 2006 i va afectar a uns 460.000 clients que tenien invertits en ambdues empreses gairebé 6.200 milions d’euros, dels quals només podran recuperar uns 2.300 milions, informa l’agència EFE.
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