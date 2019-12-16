El Tribunal Suprem condemna a l'Estat per cobrar la plusvàlua d'un pis abaratit
Ha ratificat la il·legalitat de cobrar aquest impost quan el preu real de l'habitatge baix i ha dictaminat que fer-ho produeix una "lesió patrimonial" al propietari.
FACUA.org
España-16/12/2019
El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a l’Estat a indemnitzar a un advocat saragossà al qual l’Ajuntament de Jaca, a Osca, va cobrar més de 2.500 euros de l’impost de plusvàlua per la venda d’un habitatge en la qual, a causa de la baixada de preu real del domicili, va perdre diners.
Segons ha donat a conèixer Público, en la sentència, l’Alt Tribunal exposa que «no sembla necessari abundar en raons explicatives de l’antijuridicitat del mal, atès que aquest es va produir exclusivament en virtut del que disposa en un precepte declarat incon
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