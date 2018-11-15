El TS obliga a tornar als consumidors els més de 17 milions pagats a Enagás pel Castor en 2014 i 2015
La quantitat havia estat percebuda per l'empresa en concepte d'operació i manteniment de l'emmagatzematge subterrani de gas de Castor.
Europa Press
España-15/11/2018
El Tribunal Suprem ha estimat un recurs contenciós-administratiu presentat per la patronal catalana Cecot, reconeixent així l’obligació de la devolució als consumidors de gas dels més de 17 milions d’euros percebuts per Enagás en concepte d’operació i manteniment de l’emmagatzematge subterrani de gas de Castor durant 2014 i 2015.
En el seu escrit, el tribunal assenyala que «l’Administració ha d’obrar en conseqüència per a dur a efecte aquest pronunciament d’anul·lació i, si escau, adoptar les mesures procedents per a procedir al reintegrament de les quantitats abonades a l’empara de l’ordre que es declara nul·la» .
A finals
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