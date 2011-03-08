Els bitllets aeris pujaran de preu per incloure l'aviació en el comerç d'emissions
Segons la Comissió Europea, un vol d'anada i volta dins de la UE pujarà fins a 9 euros i un de transatlàntic fins a 12 euros.
FACUA.org
Internacional-08/03/2011
La Comissió Europea ha admès aquest dilluns que el preu dels bitllets d’un vol d’anada i tornada dins de la UE pujarà fins a 9 euros, i el d’un vol transatlàntic fins a 12 euros, com a conseqüència d’incloure l’aviació en el sistema de comerç d’emissions comunitari a partir de 2012 per lluitar contra el canvi clim�àtic.
L’Executiu comunitari ha fixat en 212,2 milions de tones de CO2 el límit d’emissions per a l’aviació en 2012 i en 208,5 milions de tones el màxim a partir de 2013. Per calcular aquests llindars ha utilitzat la mitjana de les estimacions d’emissions anuals dels anys 2004, 2005 i 2006.
El següent pas al llarg de l’any serà determinar què percentatge de permisos d’emissió se subhastarà
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