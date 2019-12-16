Els cigarrets electrònics augmenten significativament el risc de malalties pulmonars cròniques
Les probabilitats de patir asma, bronquitis, emfisema o malaltia pulmonar obstructiva crònica són encara més grans en persones que combinen aquests dispositius amb el tabac.
Europa Press
España-16/12/2019
L’ús de cigarrets electrònics augmenta significativament el risc d’una persona de desenvolupar malalties pulmonars cròniques com asma, bronquitis, emfisema o malaltia pulmonar obstructiva crònica, segons una nova investigació de la Universitat de Califòrnia San Francisco, en el primer estudi longitudinal que vincula els cigarrets electrònics amb malalties respiratòries en una mostra representativa de tota la població adulta nord-americana.
L’estudi també va trobar que les persones que usaven cigarrets electrònics i al temps fumaven tabac, amb molt el patró més comú entre els usuaris adults de
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