Els consumidors decideixen que la negativa de les elèctriques a llançar ofertes competitives és La Pitjor Pràctica Empresarial de l'Any
Les elèctriques només competeixen en publicitat enganyosa i es neguen a llançar ofertes que millorin la tarifa fixada pel Ministeri d'Indústria ja que només pretenen que aquesta segueixi pujant.
FACUA.org
España-19/03/2011
Els consumidors espanyols han decidit que la negativa de les companyies elèctriques a llançar ofertes competitives és La Pitjor Pràctica Empresarial de l’Any.
De les cinc pràctiques empresarials nominades en aquesta categoria dels premis convocats per segon any FACUA-Consumidors en Acció, la de les elèctriques ha estat votada pel 32% dels usuaris.
Els successius governs han promès que la liberalització elèctrica portaria competència i millors preus per als usuaris. Però ara com ara, en l’única cosa que competeixen algunes companyies és en publicitat enganyosa. Les elèctriques es neguen a llançar ofertes que millorin la tarifa fixada pel Ministeri d’Indústria perquè el que pretenen és que aquesta segueixi pujant.
En segon lloc, amb el 20% de
Únete gratis para acceder a este contenido