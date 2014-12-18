Els consumidors ja poden proposar les nominacions a la #peorempresa2014
Es tracta de la sisena edició d'aquests premis llançats per FACUA, que també inclouen les categories del Pitjor Anunci i La Pitjor Pràctica Empresarial.
FACUA.org
España-18/12/2014
Els consumidors ja poden proposar les nominacions a la Pitjor Empresa de 2014. Es tracta de la sisena edició d’aquests premis llançats per FACUA-Consumidors en Acció per censurar els greus abusos que es produeixen en el mercat i promoure pràctiques més responsables en les relacions entre les empreses, els usuaris i les organitzacions que representen els seus interessos.
FACUA ha obert aquest dijous 18 de desembre el procés per a la selecció de nominats a la # peorempresa2014, etiqueta que utilitza en les xarxes socials per difondre aquests premis. Es tracta de l’empresa que els consumidors consideren que ha desenvolupat en els últims dotze mesos les actuacions més irresponsables, abusives o fraudulentes pe
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