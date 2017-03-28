Els consumidors trien per cinquena vegada a Movistar La Pitjor Empresa de l'Any
Ha pujat en quatre ocasions les tarifes de Movistar Fusió després llançar-les al mercat amb el reclam que les mantindria "per sempre".
FACUA.org
España-28/03/2017
Els consumidors han triat a Movistar com La Pitjor Empresa de l’Any. En la vuitena edició d’aquests premis, convocats per FACUA-Consumidors en Acció, la multinacional espanyola de telecomunicacions ha rebut el 37% dels vots. Al costat d’ella estaven nominades Volkswagen, que ha estat la segona més votada, amb el 30%, BBVA i El Corte Inglés.
És el cinquè any que rep aquest guardó Movistar, elegida en les tres primeres edicions i en la de l’any passat. Es tracta d’un esdeveniment que des del 2010 FACUA llança cada any per censurar els greus abusos que es produeixen en el mercat i promoure pràctiques més responsables en les relacions entre les empreses, els usuaris i les organitzacion
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