els EUA prohibeix els cigarrets electrònics de sabor a fruites
La decisió persegueix reduir el consum creixent entre els joves.
FACUA.org
América-03/01/2020
L’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA, per les seves sigles en anglès) dels Estats Units ha prohibit la venda de cartutxos per a cigarrets electrònics amb sabor a fruites. La mesura persegueix reduir l’ús creixent d’aquest producte, sobretot entre els més joves, en un moment en el qual a més comença a conèixer-se la vinculació del consum del vapor de THC, component psicoactiu del cànnabis, amb una malaltia pulmonar que ha provocat al voltant de cinquanta morts al país nord-americà i milers d’ingressos hospitalaris.
L’organisme ha deixat fora els cartutxos amb sabor a taba
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