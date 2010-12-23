Els jutges podran decomissar el cotxe dels conductors que cometin delictes greus
La mesura està inclosa en l'última reforma del Codi Penal.
FACUA.org
España-23/12/2010
Els jutges podran ordenar el decomís el vehicle dels conductors que cometin un delicte greu -per excés de velocitat, conduir borratxos o sense carnet- a partir d’aquest dijous, quan entra en vigor l’última reforma del Codi Penal.
Entre les reformes introduïdes en el Codi Penal s’inclouen diferents novetats que afecten al tràfic. Així, l’article 385 bis obre la possibilitat que un jutge decideixi decomissar el vehicle d’un conductor que ha comès un delicte greu contra la seguretat vial.
Fins ara, el Codi Penal recollia la possibilitat de decomissar el vehicle d’un infractor per al cas dels «conductors kamikazes». No obstant això, amb la reforma aprovada s’amplia a altres delictes de seguretat vial com a excessos de veloci
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