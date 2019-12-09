Els usuaris de patinets poden enfrontar-se a multes de fins a 1.000 euros per anar embriacs
La instrucció de la DGT també aclareix que utilitzar el mòbil pot implicar una sanció de fins a 200 euros.
Europa Press
España-09/12/2019
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet pública una nova instrucció amb l’objectiu d’aclarir a usuaris, ajuntaments i policies locals la normativa relativa als anomenats vehicles de mobilitat personal (VPM) (patinets elèctrics) a l’espera que publiqui la regulació formal que actualment està en fase de tramitació.
Segons aquesta instrucció de la DGT, l’usuari d’un patinet elèctric o qualsevol vehicle de mobilitat personal (d’una o més rodes do
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