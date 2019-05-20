Els usuaris podrien exigir compensacions econòmiques si les seves Huawei perdessin prestacions, assenyala FACUA
L'associació denuncia que els consumidors són ostatges de la infame guerra que ha emprès EUA per l'hegemonia tecnològica a escala mundial.
FACUA.org
Internacional-20/05/2019
FACUA-Consumidors en Acció adverteix que els usuaris tindrien dret a reclamar compensacions econòmiques si els seus dispositius mòbils Huawei perdessin prestacions com a conseqüència de la ruptura de Google amb la multinacional xinesa. L’associació recorda que totes dues empreses han assegurat aquest dilluns que els equips venuts i els que estan en estoc continuaran tenint accés tant a Google Play com a les seves mesures de protecció i que continuaran proporcionant actualitzacions de seguretat i serveis de postvenda.
En qualsevol cas, FACUA assenyala que de produir-se canvis que privessin als usuaris de l’accés a pegats de seguretat en la versió del sistema operatiu Android que tenen instal·lat
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