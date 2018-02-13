86.847 consultes i reclamacions
En 2017 es van disparar les reclamacions dels consumidors a FACUA i la banca va acaparar el 64%
Les companyies de telecomunicacions es van situar en el segon lloc, seguides del sector de l'automòbil i l'energètic.
FACUA.org
España-13/02/2018
Durant 2017 es va disparar el nombre de consultes i reclamacions plantejades pels usuaris en FACUA-Consumidors en Acció (vegeu taula), que van aconseguir les 86.847. Va ser un any en què la banca va assolir un màxim històric en denúncies i va acaparar ni més ni menys que el 63,7%. El segon lloc el van ocupar les companyies de telecomunicacions, amb el 10,3%. El sector de l’automoció va completar el podi en aquest rànquing del frau, amb el 5,0% de les denúncies, que van estar protagonitzades en la seva immensa majoria pel frau en la manipulació dels motors del grup Volkswagen.
El balanç Què denun
Únete gratis para acceder a este contenido