Llei del tabac
En menys del 1% dels bars enquestats per FACUA es fuma, però gairebé dues de cada deu no han col"locat el cartell sobre la prohibició
L'associació mostra la seva satisfacció davant l'alt nivell de compliment de la Llei, al que ha contribuït, entre altres mesures, la campanya desenvolupada per FACUA per promoure que els usuaris denunciïn establiments i organismes on es vulneri.
FACUA.org
España-23/03/2011
En menys del 1% dels bars i cafeteries enquestats per FACUA-Consumidors en Acció es fuma, però gairebé dues de cada deu no han col»locat el cartell sobre la prohibició. Aquestes són dos de les conclusions del primer estudi a nivell nacional en el sector hostaler sobre el compliment de la nova Llei del tabac.
Tècnics de les associacions territorials de FACUA han visitat 702 bars i cafeteries en catorze capitals per verificar si consumidors o cambrers fumen, existeixen cartells a l’entrada informant de la prohibició de fumar i les màquines expenedores de tabac estan situades a l’interior dels locals i no fora.
L’estudi s’ha efectuat entre gener i març en establiments d’Almeria, Barcelona, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Màlag
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