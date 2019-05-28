Endesa no et reemborsarà 850 euros: és un frau que només vol les teves dades, alerta FACUA

Una campanya de 'phishing' suplanta a la companyia energètica per a fer-se amb la informació personal dels usuaris mitjançant correus que indiquen un suposat error en la facturació.

FACUA.org
España-28/05/2019

FACUA-Consumidors en Acció alerta d’una campanya de phishing que envia correus electrònics als usuaris simulant ser d’Endesa i informant de la necessitat de confirmar la gestió d’un reemborsament per una factura suposadament mal emesa.

En concret, els afectats reben un correu fraudulent que indica al client d’Endesa que un dels pagaments de la seva factura s’ha realitzat al mateix temps dues vegades. Aquesta suposada fallada en l’emissió de rebuts deriva en el fals reemborsament de 850 euros en el compte del consumidor, per a això cal «confirmar» l’operació.

L’alerta part de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI), dependent de l’Institut Nacional de Ci

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