Equilibrium, tercera marca de 'polseres miracle' denunciada per FACUA
Assegura que redueix malalties, dolor i lesions, a més d'augmentar la força i l'equilibri.
FACUA.org
España-30/04/2010
Equilibrium és la tercera marca de polseres miracle que denuncia FACUA-Consumidors en Acció davant les autoritats sanitàries, després de Ion Balance i Power Balance. L’associació demanda a les administracions que actuïn amb la rapidesa i contundència que correspon davant un frau de les dimensions a que ha arribat aquest negoci, amb centenars de milers de consumidors que han comprat polseres hologràfiques per les seves falses propietats pseudo-miraculoses.
Equilibrium, amb seu a Alacant, ha estat denunciada davant la Direcció general per a la Salut Pública de la Generalitat Valenciana i la Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Política Social, entre altres organismes.
Ion Balance està domiciliada en Alcúdia (Mallorca), estan
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