Espanya haurà d'indemnitzar a un veí de Múrcia per no defensar-li del soroll
El Tribunal Europeu de Drets Humans sentencia que les autoritats hauran de pagar 15.000 euros a un veí de Cartagena per la seva desídia enfront dels sorolls produïts per un bar-terrassa musical situat a menys de 10 metres del seu habitatge.
FACUA.org
Europa-19/10/2011
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, ha fallat aquest dimarts a favor d’un veí de Cartagena (Múrcia) que havia demandat a les autoritats per la seva desídia enfront dels sorolls produïts per un bar-terrassa musical situat a menys de 10 metres del seu habitatge. Haurà de ser indemnitzat amb 15.000 euros per veure vulnerat el dret a la intimitat en el seu habitatge.
El cas és molt similar al que es va resoldre en 2004 en ocasió d’una demanda interposada per la valenciana Pilar Moreno Gómez, encara que en aquest cas la dona va ser indemnitzada amb 3.884 euros per danys i 4.500 per despeses del procés per haver permès les autoritats municipals obertura de locals nocturns prop
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