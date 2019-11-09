Ets víctima d'iDental? Uneix-te a FACUA i defensa els teus drets

FACUA sol·licita la seva personació com a acusació particular en la causa oberta a l'Audiència Nacional.

FACUA.org
España-09/11/2019

FACUA-Consumidors en Acció es personarà en el procediment que se segueix a l’Audiència Nacional, que ha assumit la competència per investigar totes les denúncies contra les clíniques iDental. Malgrat que els fets s’han tipificat inicialment com un delicte d’estafa continuada, poden arribar a unir-se a aquest, segons el mateix jutjat, els delictes d’apropiació indeguda, falsedat documental, administració fraudulenta, lesions i delicte contra la salut pública.

Davant les irregularitats comeses en iDental i el tancament dels seus 24 centres, FACUA va constituir una plataforma d’afectats per assessorar-los sobre els seus drets. En l’actualitat, els nostres equips jurídics tramite

Únete gratis para acceder a este contenido
Hacerme socioIniciar sesión

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos