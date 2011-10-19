Europarlamentaris de l'Est denuncien l'ús d'ingredients de pitjor qualitat als seus països
Exposen que certs fabricants usen components més barats a Europa de l'est mentre fan creure als consumidors que els productes són idèntics.
FACUA.org
Europa-19/10/2011
Encara que és un fenomen poc conegut a Europa occidental, els consumidors del centre i de l’est del continent solen queixar-se de diferències en la qualitat de productes alimentaris que suposadament són iguals, i de la mateixa marca, en tots els països.
Recents estudis duts a terme per l’Associació Eslovaca de Consumidors amb productes de les marques Coca Cola, Nescafé o Milka van revelar que els ingredients varien d’un país a un altre; només Milka era idèntica en tots els que es va realitzar la prova (Alemanya, Àustria, República Txeca, Polònia, Eslovàquia, Hongria, Romania i Bulgària)
Adaptar-se als gustos
En un intercanvi d’opinions amb la comis
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