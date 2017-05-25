L'Institut Galego de Consum imposarà una sanció per cada usuari que denunciï
FACUA aconsegueix la primera multa a Volkswagen, a Galícia: 33.800 euros, el doble del valor del Golf afectat
L'associació ha presentat ja 4.175 denúncies en nom dels seus socis davant les autoritats autonòmiques de consum. Representa gairebé 7.000 conductors en la causa penal oberta a l'Audiència Nacional.
FACUA.org
Galicia-25/05/2017
Els milers de denúncies presentades per FACUA-Consumidors en Acció en representació dels seus socis han provocat per fi la primera multa al grup Volkswagen pel dieselgate. La Xunta de Galícia ha sancionat a Volkswagen-Audi Espanya amb 33.800 euros, gairebé el doble del valor del Golf Bluemotion TDI de la denunciant, una usuària d’Ourense que va comprar el vehicle de segona mà fa sis anys.
FACUA ha presentat 4.175 denúncies davant les autoritats de consum en nom dels seus socis. 225 s’han plantejat a l’Institut Galego de Consum, de les quals un nombre important ja han derivat en la incoació d’expedients sancionadors. La resolució del conseller d’Economia, Ocupació i In
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