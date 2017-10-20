FACUA aconsegueix que Generali assumeixi els 40.000 euros d'una assegurança de vida: deia que estava anul·lat per impagament
L'associació va presentar una reclamació en nom d'una sòcia de Sevilla, ja que quan va morir la seva filla la pòlissa contractada per aquesta en 2009 apareixia en vigor en el Registre d'Assegurances de Defunció.
FACUA.org
Sevilla-20/10/2017
La companyia asseguradora Generali ha accedit a abonar a una sòcia de FACUA Sevilla els 40.000 euros de capital previst en cas de defunció en l’assegurança de vida contractada per la seva filla, després de la reclamació presentada en el seu nom per l’associació.
La filla de Rosario P.S., sòcia de FACUA Sevilla, havia contractat en 2009 una assegurança de vida amb la companyia Generali
Únete gratis para acceder a este contenido