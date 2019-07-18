FACUA aconsella als afectats per la vaga de combustible de Barajas que reclamin a les aerolínies
Els treballadors de l'empresa SIS, una de les quals subministra carburant als avions en l'aeroport madrileny, ha convocat aturs parcials els dijous i dissabtes des d'aquest 18 de juliol.
FACUA.org
España-18/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció aconsella a tots els usuaris que es vegin afectats per la vaga de combustible en l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas que tenen dret a reclamar compensacions, la devolució de l’import del bitllet o un vol alternatiu en cas que el seu sigui cancel·lat.
Els treballadors de Spanish Intoplane Services (SIS), propietat de Cepsa i una de les tres empreses que presta el servei de proveïment de carburant de combustible als avions a Barajas, han convocat aturs parcials durant dues hores per torn (de 10,00 a 12,00, de 16,0
Únete gratis para acceder a este contenido