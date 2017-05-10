Desenes d'intoxicats a tot Espanya
FACUA aconsella no consumir cap lot de tonyina de l'empresa Garciden: hi ha desenes d'intoxicats
Elevats nivells d'histamina. Reclama a la Junta una multa exemplaritzant. Distribuït en vuit comunitats espanyoles, Alemanya, Itàlia i Portugal.
FACUA.org
España-10/05/2017
FACUA-Consumidors en Acció reclama a la Junta d’Andalusia que imposi una sanció exemplaritzant a l’empresa d’Almeria Garciden, després de detectar una important partida de tonyina comercialitzat fresc amb uns altíssims nivells d’histamina que estan provocant nombroses intoxicacions a tot Espanya.
Les autoritats han registrat ja quaranta casos, però l’associació adverteix que les xifres són molt superiors, ja que bona part dels afectats pot no estar acudint a centres sanitaris, com ha passat amb diversos intoxicats que han contactat amb FACUA en les últimes hores.
FACUA recomana als consumidors que hagin adquirit tonyina fresca en les últimes setmanes que es posin en contacte amb el
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