FACUA aconsella reclamar ja a Hisenda l'impost de la hipoteca si està a punt de prescriure el termini
Tot i que el Suprem ha deixat en l'aire la sentència que estableix que és el banc el que ha d'abonar, els usuaris que van signar els seus préstecs fa quatre anys no han de demorar les seves reclamacions.
FACUA.org
España-22/10/2018
FACUA-Consumidors en Acció aconsella als usuaris que van signar una hipoteca en els mesos de setembre i octubre de 2014 que presentin amb urgència una reclamació a la Hisenda autonòmica per sol·licitar la devolució de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) per tal d’evitar que prescrigui el termini.
Tot i que el Suprem ha deixat en l’aire la sentència que va donar a conèixer la setmana passada, és fonamental que els usuaris reclamin a l’administració tributària autonòmica el reemborsament de l’impost de la hipoteca abans que transcorri el termini de prescripció de quatre anys establert en la llei.
Els articles 66 i 67 de la Llei 58/200
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