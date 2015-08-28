FACUA adverteix d'un nou frau de Movistar: rebutja les sol-licituds de baixa de Canal Plus
L'operadora de televisió no gestiona les trucades relacionades amb cancel"lacions, mentre que la telefònica es desentén de l'esmentat servei amb el fals argument que son empreses diferents.
FACUA.org
España-28/08/2015
FACUA-Consumidors en Acció adverteix d’un nou frau de Movistar per no atendre els seus clients: rebutja les solicitudes de baixa dels clients de Canal Plus.
FACUA ha detectat a través de les queixes de nombrosos usuaris afectats que, després d’adquirir Canal Plus i modificar les condicions que els clients tenien contractades, Movistar impedeix cancel•lar aquest servei de televisió de pagament tant si es tracta de contactar amb la primera empresa com si s’intenta fer-ho mitjançant la segona.
D’una banda, Canal Plus només ofereix als seus usuaris un telèfon 902 per a sol•licitar la baixa, línia que a més és més cara que un número amb prefix geogràfic c
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