FACUA adverteix que la cessió de perfils en Twitter i Facebook perverteix i desvirtua l'essència de les xarxes socials
Les pròpies condicions generals i regles d'ús d'ambdues xarxes socials prohibeixen les pràctiques que pretén engegar el PP i podrien derivar en la suspensió dels comptes.
FACUA.org
España-06/10/2011
Davant la campanya anunciada pel Partit Popular, FACUA-Consumidors en Acció adverteix que la cessió de perfils en Twitter i Facebook perverteix i desvirtua l’essència de les xarxes socials.
FACUA recorda que les pròpies condicions generals i regles d’ús d’ambdues xarxes socials prohibeixen les pràctiques que pretén engegar el PP. Cap fins i tot la possibilitat que els comptes que se cedeixin acabin sent suspeses.
L’associació lamenta que aquest partit pretengui inundar les xarxes socials de spam indiscriminat a través de perfils zombis amb motiu de la seva convenció nacional.
Perillós precedent
FACUA crida a la reflexió dels di
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