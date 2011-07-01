FACUA adverteix que la llum ja ha pujat aquest any 7,79 euros mensuals per a l'usuari mitjà
Critica que el Govern continuï revisant la tarifa a partir de l'opaca subhasta del mercat de la generació, un sistema que resulta una autèntica pantomima en la qual les grans empreses del sector fixen al seu capritx el preu del kWh.
FACUA.org
España-01/07/2011
FACUA-Consumidors en Acció calcula que la pujada de la llum aprovada pel Govern per a aquest mes de juliol augmentarà la factura mensual de l’usuari mitjà en 1,02 euros (0,8235 més el 24,03% que representen els impostos sobre l’electricitat i IVA).
Tenint en compte que al gener la llum va pujar 6,77 euros (5,45706 més impostos indirectes) per a l’usuari mitjà, l’increment acumulat en el que va d’any suposa ja un 7,79 euros mensuals, o sigui, 93,48 a l’any.
La nova pujada suposa un 11,8% pel que fa a l’última tarifa vigent en 2010, la d’octubre, i un 1,4% sobre l’aprovada al gener d’aquest any.
L’usuari mitjà utilitzat per FACUA per realitzar els seus càlculs de pujades tarifàries té una potència
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