FACUA adverteix que les aerolínies han d'abonar fins a 1.353 euros als usuaris si perden la seva maleta
L'organització territorial a Castella i Lleó ha aconseguit que Ibèria compensi a un passatger al qual li va extraviar el seu equipatge en un viatge entre Tenerife i Madrid.
FACUA.org
España-24/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció recorda a tots els passatgers que hagin sofert la pèrdua, retard en el lliurament o trencament dels equipatges en un vol d’avió que tenen dret a indemnitzacions de fins a 1.353 euros, depenent del trajecte.
Així, després de la reclamació de FACUA Castella i Lleó, Ibèria ha abonat 1.336 euros a un usuari al qual li va extraviar una maleta en un vol entre Tenerife i Madrid. A la seva arribada a la capital madrilenya, Mario R.V. va comprovar que li faltava part del seu equipatge, per la qual cosa va anar a l’oficina d’Ibèria en l’aeroport per a presentar una reclamació.
L’associació aconsella que, en el mateix moment en qu&egra
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