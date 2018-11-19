FACUA adverteix que Movistar torna a pujar tarifes al gener: l'establiment de trucada, un 33%
Les pujades afecten serveis de fix: l'establiment de trucada dels paquets Fusió 0, les tarifes dels plans de sol fibra, els bons de trucades i serveis auxiliars.
FACUA.org
España-19/11/2018
FACUA-Consumidors en Acció adverteix que Movistar tornarà a pujar les tarifes de bona part dels seus productes a partir del 18 de gener de 2019.
L’increment més gran afecta l’establiment de trucada dels paquets Fusió 0, que pujarà fins a un 33,3%, passant de 30 a 40 cèntims (a partir dels 200 minuts en les trucades de la línia principal i a partir del primer minut de la segona línia).
Per la seva banda, els paquets Movistar ADSL, que no inclouen telefonia mòbil, pugen 3 euros al mes. L’associació recorda que en un sol any la companyia ha incrementat els preus d’aquest producte fins vuit euros al mes, després que pugés dos euros el 5 de gener de 2018 i tres euros m&ea
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