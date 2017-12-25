Fals origen natural
FACUA alerta de la retirada de Maxillium càpsules, fàrmac no autoritzat venut com a potenciador sexual
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha informat que el principi actiu que conté, el tadalafil, no ha estat declarat ni inclòs en l'etiquetatge.
FACUA.org
España-25/12/2017
FACUA-Consumidors en Acció alerta de l’ordre de retirada i la prohibició de comercialització del producte Maxillium càpsules, un fàrmac no autoritzat venut com un complement alimentari de fals origen natural, que es presenta com a potenciador de l’activitat sexual en l’home.
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, ha indicat que aquest producte conté tadalafil, una substància activa que no ha estat ni declarada ni inclosa en l’etiquetatge.
El tadalafil està indicat per restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant l’augment de flux sanguini del penis per inhibició selectiva de la fo
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