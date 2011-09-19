FACUA alerta de la retirada del mercat d'onze assecadors i planxes per al cabell
Per riscos de cremades, incendis i xocs elèctrics davant la falta de resistència a la calor de les seves carcasses i cables.
FACUA.org
España-19/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció alerta que en el que va d’any les autoritats de Consum han ordenat la retirada del mercat d’onze assecadors i planxes per al cabell per risc de xoc elèctric, cremades i incendis.
Les carcasses de diversos d’aquests productes o els aïllaments dels seus cables d’alimentació no tenen suficient resistència a la calor, deixant accessibles les parts actives en fondre’s. La qual cosa pot derivar en cremades, electrocucions o que els aparells es puguin cremar.
Aquests articles han estat inclosos a la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos arran de notificacions de les autoritats de Consum autonòmiques de Madrid (sobre cinc productes) i Galícia (tres). La
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