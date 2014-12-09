FACUA alerta de l'ordre de retirada del complement alimentari Havoc càpsules per riscos per a la salut
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la prohibició de comercialitzar aquest producte que està relacionat amb un cas d'hepatitis tòxica greu.
FACUA.org
España-09/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció alerta de l’ordre de retirada del complement alimentari Havoc càpsules per riscos per a la salut. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la prohibició de la comercialització i la retirada del mercat de tots els exemplars de l’esmentat producte, en tenir la condició de medicament i no estar autoritzada la seva comercialització com a tal.
L’associació adverteix que ja a l’octubre les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma d’Andalusia van notificar un cas d’hepatitis tòxica greu (hepatitis coleostática severa) associat al consum del producte Havoc. Aqu
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