FACUA alerta de promocions nadalenques enganyoses

Recomana moderació i adverteix del risc per a l'economia domèstica que representen tant els pagaments ajornats, com les compres en les quals s'abonen els productes passats diversos mesos o la sol"licitud de préstecs al consum.

FACUA.org
España-16/12/2010

FACUA-Consumidors en Acció alerta de les ofertes enganyoses que llancen determinats establiments en la seva campanya nadalenca.

Entre elles, promocions de descomptes o xecs regal, les característiques reals dels quals no s’ajusten en absolut a la seva publicitat, promocions 2×1 o 3×2 que en realitat només s’apliquen a un reduït nombre de productes, a més de catàlegs publicitaris amb productes ganxo a preus molt atractius per atreure a la clientela.

Així, argumentar que el producte ja no està a la venda perquè hi havia existències limitades és una de les pràctiques il»legals que es duen a terme en aquestes dates.

Quan s’engega una promoció publicitària d’aquest tipus, adverteix FACUA, l’establiment ha de tenir en existènc

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