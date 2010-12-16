FACUA alerta de promocions nadalenques enganyoses
Recomana moderació i adverteix del risc per a l'economia domèstica que representen tant els pagaments ajornats, com les compres en les quals s'abonen els productes passats diversos mesos o la sol"licitud de préstecs al consum.
FACUA.org
España-16/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció alerta de les ofertes enganyoses que llancen determinats establiments en la seva campanya nadalenca.
Entre elles, promocions de descomptes o xecs regal, les característiques reals dels quals no s’ajusten en absolut a la seva publicitat, promocions 2×1 o 3×2 que en realitat només s’apliquen a un reduït nombre de productes, a més de catàlegs publicitaris amb productes ganxo a preus molt atractius per atreure a la clientela.
Així, argumentar que el producte ja no està a la venda perquè hi havia existències limitades és una de les pràctiques il»legals que es duen a terme en aquestes dates.
Quan s’engega una promoció publicitària d’aquest tipus, adverteix FACUA, l’establiment ha de tenir en existènc
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