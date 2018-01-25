Tipus 803,806 i 807
FACUA alerta d'un frau mitjançant trucades des de línies de tarifació addicionals estrangeres
Deixen trucades perdudes des de telèfons estrangers amb prefixos d'Albània (355), Costa d'Ivori (225), Ghana (233) o Nigèria (234).
FACUA.org
España-25/01/2018
FACUA-Consumidors en Acció adverteix als consumidors d’un frau mitjançant trucades perdudes. L’estafa consisteix que l’usuari retorna una trucada que ha rebut des de línies estrangeres de tarifació addicional. El timador obté com a benefici un alt percentatge del cost d’aquesta, ja que els nombres en qüestió equivalen a Espanya als quals porten els prefixos 803, 806 i 807, que tenen un recàrrec afegit.
L’associació aconsella als usuaris que no retornin la trucada si es tracta d’un nombre no conegut i que contingui prefixos de països com Albània (355), Costa d’Ivori (225), Ghana (233) o Nigèria (234).
FACUA recorda als consumidors que si el nombre que cr
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